Tre anni di lavori per riqualificare le strade del paese 

È di un milione e 200mila euro la cifra stanziata dal Comune di Dolianova per la riqualificazione delle strade urbane nel triennio 2023/25. Si tratta delle risorse messe a disposizione dalla Regione con la variazione di bilancio dello scorso dicembre che consentiranno di intervenire in diverse strade del centro abitato dove l’asfalto è particolarmente deteriorato per la presenza di buche e avvallamenti.

Nei giorni scorsi è stata approvata la relazione tecnica dell’intervento che farà parte integrante della convenzione con il Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

La riqualificazione della rete viaria urbana è stata già inserita, nei mesi scorsi, nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Dolianova. La prima tranche del finanziamento ancora inutilizzata, relativa al 2023, potrà essere impegnata nel 2024. Le risorse disponibili per l’anno in corso saranno dunque di 800mila euro.

Due le zone individuate dal settore Lavori pubblici per i primi interventi: si comincia da quella compresa tra via Cagliari e corso Repubblica in direzione Serdiana. Il secondo intervento (con i fondi del 2024) riguarderà l’area Nord tra corso Repubblica, via Roma e via Emilio Lussu.

I fondi del 2025 (altri 400mila euro) saranno invece utilizzati per la sistemazione dell’area sud-est tra via Lussu, via Roma e via Cagliari. Nelle prossime settimane saranno redatti i progetti e bandite le relative gare d’appalto.

