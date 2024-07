Tre amichevoli per la Torres a Sappada 

Sassari. Primo allenamento ieri pomeriggio per la nuova Torres, che poi per il momento è praticamente la stessa dell’ultima stagione se si esclude il nuovo acquisto Michael Brentan, centrocampista di 22 anni proveniente dall’Albinoleffe. Oggi potrebbe aggregarsi un altro volto nuovo, il difensore-terzino Luca Coccolo, 26 anni, svincolatosi dal Cesena che peraltro lo ha utilizzato col contagocce nel campionato vinto davanti ai rossoblù. Da capire se è in prova o ha già raggiunto un accordo con la società sassarese. Nella seduta di ieri erano presenti anche due ragazzi della Primavera: Elia Stangoni, classe 2008, e Cristian Petricciuolo, classe 2007, entrambi portieri.

Fissate le amichevoli nel ritiro di Sappada (Udine), che la formazione di Greco raggiungerà mercoledì. La prima è in programma sabato 20 luglio a Belluno con la Union Clodiense 1971, che ha vinto il campionato di serie D e ha trovato alloggio nel girone A della Serie C. La seconda è prevista il 25 luglio, sempre a Belluno, contro il Padova, arrivato l’anno scorso secondo nel girone A della C dopo aver lottato per la promozione sia nei playoff (eliminato al secondo turno nazionale) e aver perso la finale di Coppa Italia contro il Catania. La terza è in realtà più un allenamento congiunto con la Triestina, altra formazione del girone A di C, la mattina del 28 luglio a Udine. Potrebbe essere la prova generale prima del match contro il Mantova del 3 agosto valido per i preliminari della Coppa Italia maggiore.

