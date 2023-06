Tre amichevoli in Valle d’Aosta 

In casa Cagliari si lavora già alla programmazione della prossima stagione. Dopo il ritiro casalingo dello scorso anno, si torna in montagna, in Val d'Aosta, con i rossoblù che, dopo il preritiro di Asseminello, alloggeranno al “Miramonti” di Saint Vincent e si alleneranno al “Brunod” di Châtillon, dal 24 luglio al 4 agosto.

Estate rossoblù

Il Cagliari torna in Serie A e non vuole farsi trovare impreparato. E così la truppa rossoblù si ritroverà agli ordini di Ranieri e il suo staff il 10 luglio, di pomeriggio, ad Asseminello. Dopo test e visite nei primi due giorni, via a una serie di doppie sedute fino al 21, quando il Cagliari si sposterà al “Nespoli” per chiudere la prima fase del precampionato con l'Olbia nel classico Trofeo Sardegna. Non è da escludere un test da giocare, il 17 o il 18, ad Asseminello, magari con una selezione di dilettanti. Il 24 il gruppo si sposterà in Val d'Aosta, all'hotel Miramonti di Saint Vincent. Da definire il carnet delle amichevoli: in attesa di decidere gli avversari, si giocherà il 26 e il 29 luglio e il 2 agosto (probabilmente con la Primavera della Roma). Se ci fosse anche un test di saluto alla Val d'Aosta il 4, la terza amichevole verrebbe anticipata di un giorno.

