Tre allievi premiati dal Lions club 

I Lions Club Nuoro Host premiano tre studenti dell’istituto comprensivo Borrotzu di via Gramsci per originalità, merito artistico ed espressività nel rappresentare con un disegno il tema del concorso service “Un poster per la pace - Guidare con compassione”, organizzato dagli stessi Lions. Ieri mattina (dopo i ringraziamenti dell’assessora Fausta Moroni) Federico Meloni della prima B è in testa alla classifica, al secondo posto Matilde Mereu della terza B e al terzo Fabrizio Puggioni della terza C. Il riconoscimento li condurrà a una selezione nazionale (distrettuale) e multidistrettuale. «Ognuno dei 180 partecipanti ha realizzato un poster con ammirevole impegno, mettendo in evidenza il concetto di fratellanza - afferma il vicepresidente Lions Club Nuoro Host, Nazario Porcu -. Insieme abbiamo sottolineato l’importanza di seguire i sani principi del rispetto verso gli altri: è una buona regola per restare in pace ogni giorno, anche nella propria classe». Si è discusso poi sul cambiamento climatico. «Attraverso la rappresentazione grafica del tema, gli alunni hanno potuto sviluppare senso critico e capacità nel comunicare», dice Porcu. La premiazione sarebbe dovuta avvenire nel periodo natalizio, ma per il trasferimento dell’istituto è slittata a giugno. (g. p.)

