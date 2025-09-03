Tre aerei israeliani atterrano a Sigonella «Spiano la Flotilla?» 

Roma. Slitta dal 4 al 7 settembre la partenza delle barche italiane della Global Sumud Flotilla: dopo i rinvii imposti dalle condizioni meteo al convoglio salpato dalla Spagna, la nuova data servirà a riallineare i tempi delle imbarcazioni che puntano a ricongiungersi in mare per fare rotta verso Gaza. A bordo ci saranno anche quattro parlamentari italiani di Pd-M5s e Avs: Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado (eurodeputate), Arturo Scotto (deputato) e Marco Croatti (senatore). Presenze accolte con gioia dalla delegazione italiana del Global Movement to Gaza che, dopo gli avvertimenti di Israele, chiede protezione al Governo.

Intanto, Angelo Bonelli leader di Avs lancia l’allarme: «Tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla oppure sono venuti a caricare materiale bellico?». Si tratta di un velivolo israeliano su cui «non vi era e non è stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento - spiegano dalla Difesa -. Durante la sosta» di circa 3 ore il C-130 «ha ricevuto esclusivamente supporto logistico», l’uso dello spazio aereo e delle infrastrutture italiane avviene nel pieno «rispetto del quadro normativo nazionale e degli accordi internazionali in essere».

Gli attivisti in partenza, in una conferenza stampa promossa dal M5s al Senato, fanno sapere che «sulle barche spagnole già in mare stanotte sono arrivati dei droni», senza però esporsi sulla provenienza dei velivoli. Di certo la tensione è palpabile, soprattutto dopo che il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir ha prospettato un trattamento pari a quello riservato ai terroristi per chi sarà arrestato nel corso della missione. «Abbiamo paura per la nostra incolumità, ma ci facciamo coraggio. Il popolo palestinese ce lo insegna», ammette la portavoce italiana del Global Movement Maria Elena Delia esortando il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad una maggiore fermezza nella tutela degli italiani a bordo. «Ci aspettiamo droni, blocchi, intercettazioni. Ci aspettiamo di essere abbordati e rapiti - spiega -. Perché quello che per la marina militare di Israele è arresto per noi è rapimento in quanto saremo in acque internazionali. Tajani ha detto “non mi pare ci siano terroristi” sulla Flotilla. Venga a conoscerci in modo da averne la certezza». Sulle imbarcazioni, tra cui una di Emergency, saranno caricate tonnellate di cibo e medicine dirette a Gaza, «un segno di speranza» di fronte a «un progetto dichiarato di genocidio e deportazione», commenta l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

