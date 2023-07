Tre acquisti ma la Torres è incompleta 

Sassari. Un portiere (Petriccione), un’ala destra (l’argentino Goglino) e un centravanti (Menabò): questi i primi tre acquisti. A loro vanno aggiunti i giocatori ai quali è stato rinnovato il contratto, quindi il portiere Garau e il difensore Pinna.

Adesso la Torres cerca un centrocampista, un esterno di difesa e un portiere titolare. Di valore, in modo da innalzare esperienza e tasso tecnico della rosa. Esempio: si cerca un centrocampista da affiancare a Urso. In questo modo Lora diventa un cambio, ma di lusso, così come Masala. Ecco la situazione reparto per reparto.

Portieri

Il ventunenne Petriccione e il quarantenne Garau sono le alternative al titolare tra i pali. Il portiere Salvato sembra in uscita ma la situazione è ancora fluida e in ogni caso l’attenzione è concentrata più sugli altri settori.

Difesa

Confermati i centrali Antonelli e Dametto, più Pinna (centrale-terzino sinistro) e il terzino destro Fabriani. Occorrono altri due giocatori, un centrale e un esterno, sempre che resti uno tra Liviero e Girgi. Il sogno è quello di riportare Riccardo Idda, classe 1988, che dopo aver indossato la maglia rossoblù per due stagioni (2011-13) ha giocato pure in serie B col Cosenza e in C col Francavilla. Partenza sicura per Ferrante e Lombardo.

Centrocampo

Al trio Urso, Lora e Masala vanno aggiunti un centrocampista centrale e un esterno con caratteristiche da tornante, visto che gli altri esterni sono ali. Già andato via Tesio, in partenza Bonavolontà e Gianola. Da capire la situazione di Lisai.

Attacco

Diakite e il neo rossoblù Menabò sono i centravanti, mentre Ruocco, Sanat e Goglino possono agire da seconda punta o ala. Scotto è favorito su Scappini per la permanenza ma bisogna anche cedere Luppi, ancora sotto contratto. Sembra sicura la partenza di Campagna. Serve comunque una punta che possa andare in doppia cifra, quindi un giocatore esperto non un fuori quota. Nella stagione passata la Torres ha realizzato appena 33 reti, quintultimo attacco del girone. E questo, unito ai 9 gol incassati dall’85’ in poi, spiega perché le vittorie ottenute sono state appena 8, delle quali solo tre al “Vanni Sanna”. Peggio ha fatto solo il retrocesso Montevarchi con 6 reti.

