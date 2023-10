Travolto un gregge, 131 in tilt 

Un gregge vagava sulla 131, le auto sfrecciavano e l’impatto è stato inevitabile. L’incidente è accaduto nella tarda serata di ieri all’altezza dello svincolo per Santa Cristina (nel territorio di Paulilatino) in direzione Cagliari: sei auto sono state coinvolte, alcune persone hanno riportato lievi contusioni e una decina di pecore è rimasta uccisa. La strada in direzione Sud è stata bloccata dalla polizia per consentirne la messa in sicurezza.

L’incidente

Erano da poco passate le 21 quando una Peugeot diretta verso Cagliari si è trovata davanti alcune pecore che gironzolavano sulla strada. L’automobilista ha tentato una disperata frenata ma non ha potuto evitare l’impatto violentissimo: l’utilitaria ha travolto il gregge di 17 ovini, innescando un tamponamento a catena fra altri cinque veicoli.

L’allarme

Nell’impatto diverse pecore sono morte, mentre alcune persone che viaggiavano a bordo delle auto hanno riportato qualche lieve contusione oltre a un grandissimo spavento. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza ai feriti, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la carreggiata. Sulla 131 sono arrivate inoltre le pattuglie della polizia stradale che immediatamente hanno bloccato il traffico e allontanato gli altri ovini dalla strada per evitare ulteriori rischi e incidenti.

Il traffico

La circolazione è rimasta bloccata in direzione Cagliari per oltre un’ora e mezza, poi è ripresa su una corsia. L’incidente di ieri ripropone il problema degli animali incustoditi (pecore, cinghiali, mucche) che vagano sulle strade provinciali e spesso arrivano anche sulla Strada Statale 131 creando situazioni di grave rischio e spesso incidenti.

