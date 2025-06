Travolto sulla 554, muore migrante nigeriano 

È stato travolto da una Bmw sulla statale 554, forse mentre tentava di attraversare la strada all’altezza dell’incrocio con semaforo per Selargius e Settimo San Pietro.

Michael Omomidue, nigeriano di 46 anni in Sardegna dal 2018, ospite negli ultimi tempi di una struttura di accoglienza, è morto sul colpo. Alla guida dell’auto una ragazza di 25 anni di Assemini, Daiana Tartaglia, che sarebbe risultata positiva all’alcoltest. Nei suoi confronti i carabinieri ipotizzano il reato di omicidio stradale. Sulla Bmw con lei c’erano altri tre ragazzi, tutti di Assemini e Cagliari: sono rimasti lievemente feriti.

Il dramma

Una tragedia che ha scosso tutti, avvenuta poco dopo le 5 di ieri mattina. Secondo una prima ricostruzione, il nigeriano stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto dalla Bmw, che sarebbe passata col semaforo verde. L’impatto è stato devastante. Sulla strada è rimasto il corpo dell’uomo, morto sul colpo. Leggermente feriti i quattro occupanti dell’auto, tutti dimessi nella mattinata.

Altri particolari: l’auto viaggiava direzione Cagliari, con i quattro amici che stavano tornado a casa dopo aver forse trascorso la notte assieme. Dalle prime indiscrezioni trapelate, la vittima avrebbe iniziato ad attraversare la strada proprio all’altezza del semaforo ed è stato investito. La Bmw condotta dalla 25enne ha poi proseguito la corsa per un centinaio di metri, fermandosi all’altezza di un distributore. Pietoso il recupero della salma che è stata trasferita in obitorio a disposizione della Procura.

I soccorsi

Sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia di carabinieri di Selargius impegnata in un servizio di prevenzione nella zona. L’allarme è stato quindi immediato con l’arrivo di alcune ambulanze del 118. Per Maicol Omomidue non c’era ormai più nulla da fare, mentre i quattro occupanti della Bmw sono stati accompagnati al Brotzu e al Policlinico con piccole contusioni e tutti visibilmente sotto choc. La conducente è stata poi sottoposta all’alcoltest, obbligatorio in queste circostanze, con esito che sarebbe risultato positivo. Intanto sulla 554 sono arrivati anche i Vigili del fuoco che dopo i rilievi di legge hanno rimosso l’auto consentendo la ripresa regolare del traffico. Sulla scorta del primo rapporto firmato dal luogotenente Vittorio Piras, comandante del Reparto operativo della Compagnia di Quartu, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli amici del 46enne sarebbero già riusciti a contattare la sua famiglia. E nelle prossime ore potrebbero organizzare una colletta per riportare la salma in Nigeria, ovviamente dopo l’ok degli inquirenti.

