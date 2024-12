Travolto sulla 554, condanna annullata 

Per ribaltare l’assoluzione pronunciata dal Tribunale, la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare meglio l’eventuale responsabilità colposa di Carlo Sanna, 56 anni, accusato di aver investito e ucciso il 77enne, Franco Lodo, di Selargius, che attraversava a piedi la statale 554. Per giustificare la sua condanna per omicidio colposo non bastava sostenere che fosse stato imprudente perché la statale in alcuni punti risulta «inglobata nel tessuto urbano», anche perché la strada «è pur sempre un’arteria extraurbana a scorrimento veloce, composta da due corsie per senso di marcia», con un limite di velocità di 90 chilometri orari. Lo ha chiarito la Cassazione che ha accolto il ricorso dei difensori Marcello Serra e Duilio Balocco, annullando la sentenza di codanna e ordinando un nuovo processo d’appello.

L’incidente

La tragedia era avvenuta il 21 agosto 2017, quando erano da poco le 6.30 del mattino. In primo grado la giudice del Tribunale di Cagliari, Antonella Useli Bacchitta, aveva assolto l’automobilista, accertando che non potesse prevedere l’attraversamento della statale da parte di un pedone. Il 77enne era uscito di casa con una canna per andare a raccogliere fichi d’india in campagna e stava camminando a piedi da via San Martino per poi attraversare la statale 554 nel tratto dove finisce la barriera spartitraffico. La Toyota Corolla condotta da Sanna, militare dell’Aeronautica, l’aveva travolto e ucciso sul colpo. Nonostante l’arrivo immediato dei medici del 118, avvisati dallo stesso automobilista, per il pensionato non c’era stato nulla da fare.

L’assoluzione

Nonostante la Procura sostenesse la tesi dell’imprudenza, ritenendo che stesse occupando la corsia di sorpasso e marciando alla velocità di circa 110 chilometri orari, superiore al limite dei 90 previsto per quel tratto di strada, la giudice Useli Bacchitta l’aveva assolto stabilendo che anche un impatto ad una velocità di 90 chilometri orari sarebbe stato fatale in quelle condizioni. Il consulente – infatti – aveva accertato che per riuscire a frenare in tempo l’automobilista avrebbe dovuto viaggiare a non più di 66 chilometri orari.

La condanna

Impugnata la sentenza di primo grado, la Corte d’appello l’aveva riformata, sposando la tesi della Procura e stabilendo che il militare sarebbe stato imprudente. Ma nelle motivazioni della condanna d’appello si farebbe riferimento solo al fatto che la 554, in alcuni punti, sarebbe inglobata nel tessuto urbano, dunque l’automobilista avrebbe dovuto prevedere la possibilità che passassero dei pedoni, ma senza fare riferimento al fatto che, pur rispettando i limiti di velocità, non avrebbe comunque potuto fare a tempo a frenare ed evitare la tragedia.

La Cassazione

Accogliendo gli argomenti della difesa, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione d’appello per un nuovo processo. Franco Lodo aveva una smisurata passione per la campagna: quasi ogni mattina, sempre molto presto, usciva per raggiungere i campi alla periferia del paese. Anche quella mattina d’estate di 7 anni fa, quando si alzò all’alba per andare a prendere fichi d’india.

