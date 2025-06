Travolto in strada, si cerca un’auto fantasma 

Inviata

San Vero Milis. Troppe incognite e tasselli che non si incastrano. L’incidente, costato la vita al vicesindaco di Scano Montiferro, al momento è ancora tutto da chiarire. Ma a ventiquattr’ore dallo schianto fatale per Antonio Pietro Ghiaccio, ci sono due certezze: la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, ci sono due indagati. E intanto i carabinieri di Oristano lavorano senza sosta per cercare di individuare il conducente di una terza auto che potrebbe aver travolto il finanziere 54enne senza fermarsi. La Procura intanto ha disposto la nomina di un perito, domani è in programma l’autopsia.

L’incidente

Era da poco passata la mezzanotte e Piero Ghiaccio, in sella alla sua Harley Davison, rientrava da Putzu Idu diretto verso la Statale 292 quando improvvisamente si è accorto di essere rimasto senza benzina. In attesa che arrivasse un amico per portargli il carburante, avrebbe cercato di spostare la moto. E mentre era sul ciglio di quella strada stretta, buia e senza alcuna segnaletica c’è stato l’impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo, dopo un volo in cunetta per una decina di metri. Inutili i soccorsi, quando il medico del 118 è arrivato ha potuto solo constatare la morte di Piero Ghiaccio.

Gli accertamenti

La dinamica al momento è piuttosto complessa da ricostruire: dai primi riscontri sembra che un'auto abbia sfiorato il motociclista che poco dopo sarebbe stato travolto da un secondo veicolo, di cui al momento non c’è traccia. Infine una terza macchina sarebbe finita sulla moto rimasta in mezzo alla strada. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Oristano hanno messo sotto sequestro i mezzi, sembra che sulle auto non ci siano tracce biologiche (e questo fa supporre che possa essere coinvolta un’auto fantasma) ma saranno necessari accertamenti più approfonditi, non è escluso anche l’intervento del Ris per fare ulteriore chiarezza. La Procura nominerà un perito per verificare l’eventuale compatibilità dei danni riportati dalle auto nello scontro con la moto, ma verranno fatti test anche su velocità e punto dell’impatto. Inoltre si stanno acquisendo i filmati delle telecamere dei paesi della zona e quelli di sistemi di videosorveglianza privati. Qualche risposta in più potrà arrivare domani anche dall’autopsia. E proprio in vista degli accertamenti irripetibili, la pm Silvia Mascia ha iscritto nel registro degli indagati Domenico Noletti (difeso d’ufficio da Andrea D’Andrea) e Francesca Cannas (assistita da Gianfranco Meloni). Un atto dovuto a garanzia anche dei due conducenti delle auto.

Commozione

La notizia della morte di Ghiaccio ha destato profonda commozione. I colleghi delle fiamme gialle lo ricordano come «un ottimo investigatore, un amico sempre disponibile sia al lavoro che nella vita». Il sindaco Antonio Flore Motzo proclamerà lutto cittadino nel giorno dei funerali. «Abbiamo perso una persona che si è spesa per gli ultimi e i più fragili».

