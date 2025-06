Travolto in strada, individuata l’auto 

Ripetuti sopralluoghi e accertamenti continui. Adesso nelle indagini sull’incidente costato la vita a Piero Ghiaccio, c’è un nuovo elemento che potrebbe segnare la svolta: è stata individuata l’auto fantasma che avrebbe travolto l’ex finanziere e vicesindaco di Scano Montiferro sulla Provinciale per Putzu Idu. Si tratta di una Giulietta Alfa Romeo su cui gli investigatori si stanno concentrando per cercare di risalire al conducente.

L’incidente

La dinamica dell’incidente avvenuto nella notte fra l’8 e il 9 giugno da subito era apparsa piuttosto complessa ai carabinieri. Nell’immediatezza dell’impatto era emerso che un’auto avrebbe sfiorato il vicesindaco, rimasto in panne sulla Provinciale 10 con la sua Harley Davidson senza carburante. E proprio mentre cercava di spostare la moto sul ciglio della strada, in attesa di un nipote che gli avrebbe dovuto portare la benzina, Piero Ghiaccio è stato travolto da un altro veicolo ma il conducente avrebbe proseguito la sua marcia, senza fermarsi a prestare soccorsi. Infine una terza macchina sarebbe finita sulla moto.

L’indagine

L’intervento dei soccorritori era stato immediato ma per il vicesindaco non c’era stato nulla da fare. I carabinieri avevano cercato subito di raccogliere ogni elemento utile a fare chiarezza su quanto accaduto su quella strada buia e pericolosa. Erano state raccolte le testimonianze dei conducenti delle auto che si erano fermate sulla Provinciale. Subito la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, le auto (un’Audi e una Cupra) sono state messe sotto sequestro mentre sul registro degli indagati sono finiti i due conducenti Francesca Cannas, 52 anni di Solarussa e Domenico Noletti (27) di Bauladu. Un atto dovuto, necessario per poter effettuare una serie di accertamenti irripetibili e per maggiore tutela di tutte le persone coinvolte. Già dai primi rilievi è emerso che sui veicoli sotto sequestro non ci sarebbero tracce biologiche né danni tali da far pensare a un impatto così violento come quello che non ha lasciato scampo all’ex finanziere. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere dei paesi della zona e dei sistemi di videosorveglianza privati, oltre ad elementi raccolti sulla strada che hanno consentito di individuare l’auto fantasma. Ora manca solo l’ultimo tassello.

