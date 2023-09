Travolto in Spagna da un poliziotto: «Vogliamo giustizia» 

Un’auto della Polizia lanciata a 90 chilometri orari in un’area pedonale, senza sirena, senza segnalazione acustica, senza controllo. Un’auto che la notte del 2 giugno dell’anno scorso uccide lo chef tempiese di 35 anni, Mario Decandia, nell’Avenida De Gabriel Roca, a Palma di Maiorca. La Guardia Civil, nell’ultimo atto dell’indagine sulla morte di Mario, ha scritto che per nessuna ragione, per nessun intervento, una macchina della polizia può mettere a rischio la vita di un essere umano. E così, un agente della Polizia Local di Maiorca ora è accusato di omicidio colposo. Ma le indagini e un processo appena iniziato non bastano alla famiglia Decandia, perché la ricostruzione dei fatti è piena di ombre, nonostante l’impegno della Guardia Civil.

L’avvocato spagnolo dei Decandia ha messo tutto nero su bianco, chiedendo ai magistrati di fare luce su questi aspetti: l’alta velocità dell’auto; la netta smentita della circostanza del fondo stradale bagnato; le indagini svolte inizialmente dallo stesso corpo di polizia dell’agente denunciato; il mancato trasporto del poliziotto in ospedale per i prelievi del sangue e per l’alcool test. Nicola Decandia, fratello di Mario, dice: «Non cerchiamo vendetta, ma una chiara, trasparente e dignitosa giustizia. Siamo fiduciosi nella magistratura spagnola ma lotteremo e non molleremo anche a costo di arrivare alla Corte Europea, ai tribunali italiani. Nella memoria abbiamo le storie di Niccolò Ciatti, ucciso a Lloret de Mar, di Martina Rossi, morta a Palma, e delle studentesse Erasmus decedute a causa di un incidente sul pullman della linea Valencia-Barcellona. Queste storie ci sono note anche per errori giudiziari. Non è una guerra e neanche uno scontro tra giurisdizioni. Ma quello che è successo a Mario deve essere ricostruito per intero. Una sentenza coraggiosa lascerebbe un messaggio più importante della decisione stessa: in Spagna potete sentirvi al sicuro, sarete protetti, rispettati, tutelati».

