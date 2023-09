Travolto in bici da un’auto 

Ancora una giovane vittima sulle strade del Medio Campidano: questa volta a perdere la vita è stato Luigi Surano, 38 anni, nell’incidente di ieri mattina lungo la Provinciale per la frazione marina di Sant’Antonio di Santadi. Era in sella alla sua bici, diretto ad Arbus per gli ultimi preparativi della cena organizzata per il primo anniversario dell’associazione Corsaro Bikers, fortemente voluta da Luigi, da sempre con la passione delle moto. A quella festa tanto attesa il giovane presidente non è mai arrivato.

L’incidente

Erano da poco passate le 11, quando sulla Provinciale 66, in un rettilineo, all’altezza del sito archeologico Santa Maria Neapolis, si è consumata la tragedia. Dalla testimonianze raccolte, nella stessa direzione di marcia viaggiava un pensionato di Guspini, Antonio Serpi, 85 anni, a bordo della sua Mitsubishi Pajero. Nel tentativo di sorpasso, l’uomo avrebbe investito il ciclista che sarebbe morto sul colpo dopo lo schianto sul guard rail della carreggiata. Serpi si è fermato ed è stato il primo a chiamare i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Villacidro, guidati dal comandante Francesco Capula. I militari, oltre ad aver regolato il traffico per diverse ore, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lutto cittadino

La salma è stata trasportata al cimitero di Arbus ma oggi sarà portata a Sant’Antonio di Santadi, luogo di residenza della famiglia. «A nove mesi di distanza – ricorda il sindaco, Paolo Salis – dalla scomparsa di Fabrizio Zara, 35 anni, anche lui morto in un incidente stradale, un altro nostro giovane concittadino ci lascia in modo improvviso e tragico. Questa volta non possiamo puntare il dito contro una strada dissestata. È una tragedia che ci lascia senza parole. Lunedì, il giorno del funerale, sarà lutto cittadino». Tutta la comunità si stringe al dolore della famiglia, alla mamma Rina Piras, al papà Antonino, ai fratelli Cristian, Maurizio, Fabio, tutti più grandi, Luigi era il piccolo di casa.

Gli amici

Dolore e lacrime sui volti dei tanti giovani che lo hanno conosciuto e voluto bene. «Difficile - dice il deputato Gianni Lampis - trovare le parole giuste in un momento così triste. Nella piccola frazione fra 100 anime eravamo solo cinque ragazzini. Mia mamma amica della sua e noi sempre insieme. Ho perso un fratello». Rossana Concas aggiunge: «Un ragazzo solare, altruista, sempre pronto quando c’era bisogno di aiuto per organizzare qualsiasi evento nel territorio. Non guardava certo il colore politico, bastava una chiamata ed eccolo arrivare. Una morte ingiusta. Ci mancherà».

Lo sportivo

Le moto erano la sua passione. Grazie al suo impegno è nato Corsaro Bikers, un gruppo di motociclisti che partecipa e organizza diversi eventi. L’anima di tutto è sempre stata Luigi. «Senza di lui - ricorda l’amico Stefano Atzeni - è come se fossimo rimasti orfani. Troppo presto per decidere cosa ne sarà dell’associazione. Continuerà a vivere sicuramente nel suo ricordo. Lunedì, per il suo funerale, tutti noi saremo in moto, nel piazzale della chiesa per l’ultimo saluto. Un gesto che, sono certo, a Luigi farà piacere. Immagino i suoi occhi: tutte volte che vede una moto, s’illuminano».

