Travolto e ucciso un pensionato sulla rampa della 125 

Stava camminando, nell’oscurità, sulla rampa della Statale 125 che dall’uscita nord della città porta all’area commerciale Basa e su viale Aldo Moro, Pietro Melinu non si è accorto di niente. L’uomo è stato falciato da un’auto che usciva dalla Statale. Melinu è morto sul colpo, per lui non c’è stato niente da fare. La vittima è un pensionato di 65 anni, originario di Bitti. L’uomo è morto sul colpo, per lui sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 19,15, proprio all’altezza dell’area commerciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Tante persone hanno visto il corpo della vittima sull’asfalto, proprio all’inizio della rampa che porta a viale Aldo Moro. Un snodo del traffico cittadino di Olbia molto trafficato e così era nella serata di ieri. Pietro Melinu stava camminando sul lato destro della carreggiata, ma la sua era una posizione estremamente pericolosa, considerata anche la luce scarsa in prossimità dell’uscita della Ss 125. La persona che lo ha investito non ha probabilmente notato la sagoma del pensionato. L’automobilista si è fermato a prestare subito i soccorsi e ha fornito ai Carabinieri la sua versione dell’incidente. La Procura di Tempio è stata informata ed e sono scattati i primi accertamenti formali, compresi i test previsti dalla legge. A quanto pare Melinu si spostava spesso nella zona, si muoveva sulle strade e in aperta campagna.

