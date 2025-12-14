VaiOnline
Monserrato.
14 dicembre 2025 alle 01:08

Travolto e ucciso sulle strisce pedonali 

La vittima è un 91enne, sotto choc il ragazzo alla guida dell’auto investitrice 

Tragedia ieri sera a Monserrato, proprio di fronte al cimitero comunale. Un pensionato di 91 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Inutili i soccorsi: Francesco Ambu, residente in città, è morto praticamente sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Giulio Cesare, una delle arterie più trafficate.

Il dramma

Tutto è successo alle 18.30, a poca distanza dalla statale 554. Una Fiat Punto, condotta da un giovane di circa vent’anni, ha investito l’anziano mentre stava attraversando la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, anche il buio potrebbero aver contribuito all’incidente. Di certo il ragazzo alla guida non si è accorto della presenza del pedone o forse l’ha visto quando ormai era troppo tardi. L’anziano è caduto violentemente sull’asfalto, battendo la testa.

Il conducente si è fermato immediatamente. Comprensibile lo shock del giovane automobilista, mentre alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravissime: i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili.

Traffico in tilt

In via Giulio Cesare si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. I rilievi, coordinati dai carabinieri e alla presenza anche degli agenti della Polizia locale di Monserrato, sono proseguiti per diverse ore, con la strada chiusa al traffico e pesanti ripercussioni anche alla viabilità sulla statale 554.

Le indagini

Sul posto è giunto anche il tenente Davide Revelant, comandante della Compagnia di Quartu. Il giovane alla guida è stato successivamente accompagnato all’ospedale Santissima Trinità per gli accertamenti di rito: sulla sua posizione viene mantenuto il massimo riserbo.

Informata la Procura della Repubblica, dopo una prima valutazione degli elementi raccolti il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Sul luogo della tragedia si sono radunati anche i parenti della vittima. Grande il cordoglio in città per una tragedia che ha profondamente colpito la comunità monserratina.

