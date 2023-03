«Travolto e ucciso sulle strisce » 

Per l’esperto della Procura una spiegazione della tragedia potrebbe essere legata ai raggi del sole che avrebbero abbagliato Farci. «Ma tale fattore penalizzante non dovette concretizzarsi improvvisamente», scrive il consulente, «posto che l'autovettura procedeva secondo tale direttrice già da almeno diversi secondi. Il probabile abbagliamento, cioè, era un evento prevedibile e che, pertanto, avrebbe dovuto indurre all'indagato la riduzione drastica della velocità onde all'occorrenza poter arrestare il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità».

La tragedia era avvenuta poco dopo le 7 e mezza del mattino, subito dopo la rotatoria con via Melissa. L’anziano pensionato – secondo la ricostruzione della Procura – stava andando al panificio e, quando aveva iniziato ad attraversare la strada sulla strisce, era stato investito da un’Alfa Romeo Giulietta che, dal centro di Iglesias, si dirigeva verso la zona industriale. Stando a quanto ricostruito dal consulente Paolo Marcialis, nominato dalla pm Allieri, l’ottantacinquenne aveva già ampiamente cominciato l’attraversamento della corsia opposta e si accingeva a iniziare quello della corsia su cui procedeva l’auto. Congiu era finito sul cofano dell’auto, sbattendo con violenza la testa sul parabrezza del veicolo e facendo poi un volo di 13 metri. Trasportato in codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari era deceduto nella stessa serata per le ferite ed i trami riportati.

Era morto dopo essere stato investito il 19 febbraio 2021, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cristoforo Colombo a Iglesias. Terminate le indagini sul tragico incidente costato la vita ad Antonio Congiu, 85 anni, la pm Rossana Allieri ha chiesto il rinvio a giudizio con l’ipotesi di omicidio stradale per l’automobilista Luciano Farci, 58 anni di Fluminimaggiore. Il prossimo 14 giugno l’automobilista dovrà comparire davanti alla giudice Manuela Anzani che dovrà pronunciarsi sulla richiesta della Procura.

La ricostruzione

Forse abbagliato

La vittima

Antonio Congiu aveva lavorato per tutta la vita come operaio all’ex Alumix nel polo industriale di Portovesme, ed era in pensione dal 1993. Nel giugno 2015 aveva perduto l’amata moglie ma non si era lasciato andare né perso d’animo ed era ancora il perno della famiglia, una presenza forte per i tre figli, Maria Laura, Roberto e Maurizio. I familiari dell’anziano si sono rivolti allo Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata in risarcimento danni. A giugno non si costituiranno parte civile nell’udienza preliminare perché sono già stati integralmente risarciti dall’assicurazione del veicolo.

