Travolto e ucciso: investitore arrestato 

Al buio, sul ciglio della statale 200, quella che da Marritza di Sorso arriva a Castelsardo, un tratto di strada privo di illuminazione. Percorsa a piedi quasi tutti giorni con la sola luce della torcia di un cellulare. Un rischio costato la vita ad un giovane di 23 anni, il tunisino Oussama Mahjoub, travolto da un’auto mentre martedì sera, poco dopo le 22, faceva rientro nel centro di accoglienza migranti, a circa quattro chilometri dalla fermata del pullman.

Arrestato

Tornava da Sassari, dopo aver tagliato i capelli ad alcuni connazionali, un servizio prestato occasionalmente. L’investitore, Francesco Acca, di Santa Maria Coghinas, 43, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Porto Torres con l’accusa di omicidio stradale colposo e omissione di soccorso. L’automobilista, dopo il violento impatto, si sarebbe fermato senza rendersi conto di aver travolto una persona e, più tardi, si è presentato dai carabinieri della stazione di Valledoria raccontando di aver investito un cinghiale. Acca sarebbe risultato positivo al test degli stupefacenti. Era scosso e aveva riferito che la visibilità era ridotta e di non essersi accorto di niente. Solo dopo aver attivato le ricerche i militari, giunti sul posto poco dopo le 23, un paio d’ore dopo l’impatto hanno accertato che si trattava di un giovane, ormai privo di vita, come constatato dagli operatori del 118, giunti sul luogo dell’incidente con i carabinieri di Porto Torres e i colleghi di Sorso. Sulla carreggiata i detriti dell’auto e tracce di sangue.

Pericolo

Oussama Majoub, camminava ai margini della strada quando è stato sbalzato in cunetta, un’arteria stretta, poco illuminata e particolarmente trafficata, segnalata come pericolosa dalle tante persone, costrette a percorrerla quotidianamente per la mancanza di una fermata bus più prossima alle strutture di accoglienza. L’impatto violento non ha lasciato scampo al giovane 23enne, giunto in Italia nel settembre scorso e in attesa del tanto agognato permesso di soggiorno. Si era dedicato all’attività di barbiere per i suoi tanti amici ospiti negli altri centri centri accoglienza di Sassari, come aveva fatto martedì sera prima di mettersi in viaggio per poter rientrare in comunità.

La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e, su disposizione del sostituto procuratore Paolo Piras, l’investitore è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista questa mattina al Tribunale di Sassari.

