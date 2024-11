Travolto e ucciso dalle auto La moglie: «So che sei lassù» 

Un mare di affetto e di vicinanza ha inondato la famiglia di Ignazio Casula, il carpentiere di 61 anni, morto travolto da tre auto sulla 197, a pochi passi dallo svincolo per Furtei, mentre attraversava la strada per andare a comprare carciofi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la moglie Fausta e il resto della famiglia, già duramente colpiti lo scorso anno, sempre a novembre, dalla morte di un figlio, Mattia, strappato alla vita da una brutta malattia a soli 28 anni. E proprio ieri la moglie di Ignazio Casula, Fausta ha condiviso sui social un pensiero preso dal web e che la donna ha voluto fare suo in questo momento di grande dolore «e mentre non smetto neanche un istante di pensarti, continuo a scriverti e parlarti, perché lassù da qualche parte lo so che ti ci sei e che in silenzio mi ascolti».

Erano in tanti a conoscere il carpentiere e tutti sono rimasti attoniti quando è arrivata la notizia della sua morte in un modo così tragico: «Mai avrei creduto a una disgrazia simile. Carissimo Ignazio eri e resterai una bellissima persona»; «nessuno si merita ciò che state vivendo in questi anni» sono solo alcuni dei commenti sul web.

Intanto si attende che venga eseguita l’autopsia sul corpo di Ignazio Casula: solo allora la salma potrà essere restituita alla famiglia per i funerali.Nel frattempo i carabinieri sono a caccia della terza auto che ha investito l’uomo e che è fuggita dopo l’impatto, senza fermarsi per prestare soccorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA