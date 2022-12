Travolto e ucciso da un’auto 

Travolto mentre attraversava la strada, ha cessato di vivere durante la notte all’ospedale di Sassari. Un pensionato di Paulilatino è stato travolto martedì sera mentre attraversava la strada, all’altezza del distributore di benzina alla periferia di Bonarcado. Costantino Atzori, 80 anni, ha riportato lesioni gravissime, i soccorritori l’hanno immediatamente trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove nella notte ha cessato di vivere. Il tragico incidente è accaduto sotto gli occhi della moglie e della figlia.

Il dramma

Il pensionato era in auto con la moglie e in un’altra vettura c’era la figlia che si era fermata alla stazione di servizio Esso. Avevano appena depositato le olive appena raccolte in un frantoio vicino. Costantino Atzori ha raggiunto la figlia al distributore, dopo aver parcheggiato la sua auto sul lato opposto della strada, dove lo aspettava la moglie. Nel momento in cui attraversava è passato un allevatore di Bonarcado, 49 anni, a bordo del suo Pick up, che non lo ha visto e, purtroppo, lo ha travolto; complice forse il buio. Il conducente, incredulo, si è fermato per far arrivare subito i soccorsi. Incredule e sconvolte la moglie e la figlia: l’incidente si è verificato, infatti, sotto i loro occhi.

I soccorsi

Alla periferia di Bonarcado sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari di un’ambulanza e i carabinieri della stazione di Santu Lussurgiu. Le condizioni di Costantino Atzori, dai primi interventi, sono subito apparse gravissime. Ma senza perdere tempo il pensionato è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sassari. Nel corso della notte, purtroppo, i traumi subiti dall’incidente si sono rivelati fatali e dopo alcune ore, purtroppo, ha cessato di vivere.