Travolto dalla motrice: è grave 

È finito sotto la ruota di un trattore stradale mentre cercava di disincastrare il mezzo impantanato nel fango. L’incidente, l’ennesimo su un luogo di lavoro, si è verificato nelle campagne in località Appiu, nel territorio di Porto Torres, lungo la provinciale 34 che dal centro turritano conduce a Stintino. L’uomo di 73 anni, Gavino Gadau, originario di Porto Torres, secondo una prima ricostruzione, era impegnato con alcune persone a spingere il mezzo pesante, rimasto bloccato nel terreno limaccioso durante i lavori di manutenzione nell’azienda agricola. Improvvisamente liberato dal fango, il camion lo ha travolto, schiacciandogli gambe e bacino e provocandogli anche una frattura al polso.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Ancora vigile è stato soccorso dalle persone presenti prima dell’arrivo dell’ambulanza. Gli operatori sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale civile del Santissima Annunziata dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i tecnici dello Spresal per verificare le condizioni di sicurezza in cui l’uomo stava operando.

Allarme sicurezza

A pochi giorni dalla morte di Davide Da Costa, l’operaio 22enne di Sassari che il 3 gennaio scorso è deceduto a seguito di un incidente nell’azienda Romeg fondata dal nonno, cresce l’allarme sul fenomeno delle morti bianche. La Procura della Repubblica di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati, un giovane di 27 anni, cugino della vittima che si trovava alla guida del camion coinvolto nell’incidente. È assistito dall’avvocato Gabriele Satta, mentre Paolo Milia è il legale che rappresenta la società Romeg. La perizia del medico legale Salvatore Lorenzoni ha confermato il trauma da schiacciamento e la salma è stata consegnata ai familiari per l’ultimo saluto questa mattina alle 12 nella chiesa del Sacro Cuore di Sassari.