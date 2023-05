Travolto dalla motozappa: pensionato gravemente ferito 

È un pensionato di 85 anni, Felice Pani, la vittima di un incidente avvenuto all’interno di un appezzamento di terreno in via Cala Moresca, a Golfo Aranci. L’uomo, stando alle verifiche dei Vigili del Fuoco, è stato travolto (per ragioni ancora da accertare) dalla sua motozappa. La chiamata al personale del 118 e ai Carabinieri è stata fatta dopo le 12. Il pensionato, purtroppo, non è riuscito a evitare di finire nella traiettoria della macchina, ormai fuori controllo. Dopo essere stato liberato dalla presa delle ruote dentate, Pani è stato portato in ospedale, a Olbia, dove ha subito un lungo intervento chirurgico. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi, a causa delle ferite e dei traumi riportati alle gambe. La dinamica dell’incidente deve essere ancora accertata, ma è probabile che la motozappa abbia investito il pensionato mentre era innestata la retromarcia, ma si tratta solo di una ipotesi. Di sicuro, le ruote dentate sono passate sulle gambe dell’anziano, che è rimasto sotto la macchina e in questa posizione è stato soccorso. I Vigili del fuoco hanno tagliato alcune parti della motozappa per liberare il pensionato, le operazioni di soccorso si sono rivelate più complicate del previsto. L’anziano (ex dipendente delle Ferrovie dello Stato) ha subito un intervento durante il quale è stata estratto dal suo corpo un grosso frammento di metallo.

