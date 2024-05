Travolto dal trattore mentre lavora, grave un pensionato 

Grave incidente, ieri nel primo pomeriggio, per un anziano di Perdaxius che è stato travolto dal suo trattore.

Si tratta di Giovanni Nocco, 75 anni, che ieri era impegnato a coltivare il suo hobby per l’agricoltura. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe parcheggiato il mezzo agricolo sotto un loggiato e sarebbe sceso senza aver spento il motore e senza (dettaglio che dovrà essere avvallato dai controlli) azionare la leva del freno. Una volta sceso non si sarebbe reso conto subito del pericolo e quando il trattore si è mosso è rimasto incastrato tra le ruote. Il tutto in pochi istanti e senza che nessuno potesse aiutarlo.

L’allarme è scattato subito a causa delle urla dell'uomo. È stato lo stesso Giovanni Nocco, che non ha perso conoscenza, a chiedere alla moglie di spegnere il trattore e chiamare i soccorsi che, nel frattempo, erano stati già allertati dai vicini di casa. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Carbonia, i vigili del fuoco di Carbonia, il mezzo del 118 di Narcao e la medicalizzata del Sirai. Anche il sindaco Gianluigi Loru è accorso per avere informazioni sull’accaduto e per portare solidarietà alla famiglia. Le condizioni dell'uomo sono apparse gravi tanto che si è anche reso necessario l'intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato gravi fratture alle gambe e altre lesioni. L’incidente ha scosso il paese dove Giovanni Nocco è molto conosciuto per la realizzazione dei “giogusu de linna”.

