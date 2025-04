Travolto dal motocoltivatore: è grave 

Un lavoro di campagna, in apparenza semplice, in un tranquillo sabato pomeriggio e, d’improvviso, avviene il dramma che potrebbe avere importanti conseguenze per la vittima.

Tutto è successo ieri sera tardi, nelle campagne di Bancali, un giovane di ventitrè anni aveva approfittato del tempo clemente per passare passando il motocoltivatore sul suo terreno per compiere alcune operazioni agricole. A un certo punto, per ragioni ancora da accertare, accade l’incidente del tutto inaspettato. Il mezzo per aderenza al terreno e finisce sulle gambe del ragazzo, forse per una manovra improvvisa, e le colpisce in profondità causandogli ferite importanti e un’abbondante perdita di sangue. Non è chiaro se la motozappa abbia sfiorato l’arteria, di sicuro la situazione appare subito grave ai presenti intervenuti che allertano i sanitari. Sul posto arrivano in breve tempo gli operatori del 118 e il personale specializzato del trauma center che prestano i primi soccorsi sull’uomo ma, vista la criticità della situazione, trasportano subito il 23enne al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Il giovane è adesso ricoverato con ferite importanti e resta sotto osservazione.

