Travolto dal camion, aperta un’inchiesta 

La salma di Salvatore Tegas resta sotto sequestro. Il magistrato inquirente della Procura di Lanusei ha disposto l’autopsia, che si terrà domani o, al più tardi, martedì. L’esame autoptico chiarirà con precisione le cause della morte del 72enne pensionato di Lanusei, ma originario di Triei, avvenuta nella tarda mattinata di venerdì, quando Tegas è rimasto schiacciato dal suo stesso camion che si è ribaltato in un tratto di terra che ha ceduto all’improvviso. Al vaglio degli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Antonio Maria Arca, c’è la posizione di un familiare, titolare dell’azienda dove stava lavorando l’ex emigrato. Gli inquirenti vogliono accertare eventuali responsabilità sulle condizioni del luogo in cui è accaduta la tragedia.

La polizia, dopo aver acquisito le testimonianze dei familiari, ha ricostruito con esattezza la dinamica dell’incidente. Il camion che stava guidando il pensionato si è ribaltato in seguito al cedimento dello stradello, all’interno della proprietà di famiglia che si estende a Maurusauru, località alla periferia sud dell’abitato. Salvatore Tegas è riuscito a uscire dalla cabina sulle proprie gambe ed è stato ritrovato, un’oretta dopo, dal figlio che si è insospettito notando il mezzo ribaltato. Erano più o meno le 13.30 e il padre versava in condizioni gravissime. Il figlio l’ha trasportato, a bordo della propria auto, al Pronto soccorso. Qui, però, il 72enne è arrivato senza vita. A Maurusauru, dove negli anni Sessanta Salvatore Tegas si era trasferito da Triei insieme ai genitori e al fratello Mario, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia scientifica.

