Travolto dal bus, muore 19enne 

Dramma ieri mattina in piazzale Marconi a Bergamo, crocevia del trasporto pubblico: un ragazzo di 19 anni, Zaccaria Belatik, nato in Italia da genitori marocchini e che abitava nella vicina Brembate, è morto travolto da un autobus di linea, lo stesso che avrebbe voluto prendere con due amici per raggiungere il quartiere di Borgo Palazzo, per fare colazione.

Zaccaria, operaio in una ditta, «aveva da poco trovato lavoro, era un bravo ragazzo come tanti altri», ha detto il padre al Corriere della Sera. Il dramma alle 8.40. Il ragazzo, secondo quanto raccontato da testimoni e ricostruito dalla polizia locale attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha visto ripartire il bus che doveva prendere. Quindi si è avvicinato col monopattino per fermarlo. Ma il conducente non l’ha visto e l’ha travolto. Il giovane è stato colpito dalla parte anteriore del pullman. Gli amici del 19enne erano a poca distanza. Inutili i soccorsi.