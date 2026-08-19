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Viale Marconi.
20 agosto 2026 alle 00:18

Travolto da un’automobile, il semaforo è da sostituire 

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È fuori uso il semaforo per l’attraversamento dei pedoni in viale Marconi all’incrocio con via Fermi e questa volta non c’entrano né i vandali né un guasto improvviso. A creare il disagio è stata invece un’auto che è andata dritta contro l’impianto buttandolo giù.

La vettura ha fatto tutto da sola. In sosta nello spiazzo di fronte ad alcune attività commerciali, era stata lasciata dalla conducente senza freno a mano e così ha preso a camminare finendo la sua corsa sopra il semaforo.

Una fortuna comunque perché se il veicolo non avesse trovato l’ostacolo dell’impianto sarebbe finita sulle auto che percorrevano viale Marconi.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in un orario di intenso traffico nella zona. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno ricostruito l’esatta dinamica. Adesso tramite le assicurazioni la conducente dovrà rimborsare il danneggiamento dell’impianto semaforico.

Non è la prima volta che a seguito di incidenti, vengono divelti semafori e pali della luce. Basti pensare ai lampioni buttati giù nella quattro corsie del Poetto o alla staccionata di legno distrutta diverse volte nel lungosaline in viale Colombo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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