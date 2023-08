Travolto da un’auto sulla 130 

Forse aveva deciso di andare via all’improvviso da una festa che si svolgeva in zona. O, forse, era voluto scendere da un’auto dopo aver litigato con qualcuno. Praticamente impossibile sapere per quale ragione Maurizio Figus, quarantanovenne di Carbonia, stesse camminando, alle 2.30, sul ciglio della strada statale 130. Un’imprudenza che gli è costata la vita: l’uomo è stato travolto da un’utilitaria guidata da una ventisettenne. La giovane si è fermata immediatamente a prestare a soccorso e ha subito chiamato il 118. Inutilmente: quando sono arrivate le ambulanze, Figus era già morto.

Le indagini

A occuparsi delle indagini sono i carabinieri che da subito hanno cercato di capire la ragione per quale quell’uomo stesse camminando, in direzione Cagliari, sul ciglio della strada. Un’imprudenza resa ancora più pericolosa dal fatto che stesse percorrendo la strada nello stesso senso di marcia delle auto: in pratica, non aveva la possibilità di individuare potenziali rischi. I carabinieri si sono subito concentrati sull’ipotesi più plausibile, un guasto all’auto che lo avrebbe costretto ad andare alla ricerca di aiuto. Ma nessun veicolo abbandonato è stato individuato in zona. L’unica è certezza è dato dal fatto che la presenza di un uomo che camminava a bordo strada è stata segnalata da automobilisti di passaggio. Una segnalazione che, purtroppo, si è rivelata inutile: Figus è stato investito prima che qualcuno potesse intervenire.

I soccorsi

La donna alla guida della Fiat Punto che lo ha travolto ha chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre il 118, anche i carabinieri che erano stati già allertati dalle precedenti chiamate. E proprio mentre i militari dell’Arma effettuavano i rilievi, si è sfiorata un’altra tragedia: su una delle auto della Radiomobile è piombato un veicolo che, evidentemente, non si era reso conto di quello che stava accadendo. I due carabinieri si sono salvati buttandosi nella cunetta. Effettuati i rilievi, il corpo senza vita di Figus è stato portato al cimitero di San Michele a Cagliari dove i medici legali hanno effettuato un esame esterno per cercare ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

La vittima

La notizia della morte di Figus ha sconvolto la comunità di Cortoghiana, la frazione di Carbonia dove era tornato a vivere qualche tempo fa. Una vita movimentata quella dell’uomo: da giovane aveva aperto un negozio di computer a Porto Torres dove aveva conosciuto la compagna con la quale aveva avuto una figlia, Alessia (“Vola in alto, papà”, il pensiero di addio che ha dedicato nella pagina Facebok del padre). Finita la relazione era tornato nel sud dell’Isola dove, dopo aver seguito una serie di corsi, era diventato un mental coach e un trainer in programmazione neuro-linguistica. Un’attitivà che è andata a gonfie vele per un certo periodo. Soltanto negli ultimi tempi, dopo le difficoltà provocate dal Covid, il volume di lavoro era calato al punto che l’uomo aveva preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi nella Penisola dove aveva parecchi estimatori.

Le reazioni

Ma a intervenire sull’ennesima tragedia sulla 130 non sono stati soltanto gli amici e i parenti di Figus. «Un altro morto sulla Statale. È arrivato il momento che il commissario per l’emergenza, il presidente della Regione Christian Solinas, intervenga. Noi siamo pronti a mettere in atto azioni eclatanti», sospira Ottavio Schirru del comitato per la sicurezza sulla 130. «La Statale», aggiunge la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù, «deve finalmente garantire gli accessi ai territori e, soprattutto, deve essere messa in sicurezza».

