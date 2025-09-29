Travolto da un’auto sul viale 

Un uomo è stato travolto da un’auto: l’urto lo ha scaraventato sull’asfalto facendogli compiere un volo di alcuni metri. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco è ricoverato sotto osservazioni. Le sue condizioni sono stabili nella loro gravità.

Attimi di paura ieri mattina, intorno alle 12.05, in via Campania, a Nuoro, dove un uomo di 66 anni, S. B., è stato investito da una Peugeot rossa mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’impatto è stato particolarmente violento: secondo le prime testimonianze, il pedone sarebbe stato colpito in pieno e sbalzato in aria per alcuni metri prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

L’episodio è avvenuto in una zona piuttosto trafficata del centro cittadino. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo.

Nonostante il forte impatto, al momento dell’arrivo dei sanitari l’uomo era cosciente, anche se le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il personale medico ha rilevato un importante trauma cranico e ha disposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove il 66enne è ora sotto osservazione.

I rilievi

Gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con precisione la dinamica. In particolare, sarà fondamentale accertare se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali al momento dell’investimento. Il conducente della Peugeot si è fermato subito dopo l’impatto ed è stata identificato dalle forze dell’ordine. L’alcoltest effettuato è risultato negativo e, su disposizione del magistrato, l’auto è stata posta sotto sequestro.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, via Campania è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità nella zona.

Sorvegliata speciale

Via Campania, già in passato teatro di episodi simili, è considerata una delle arterie più trafficate della città, soprattutto nelle ore di punta. L’incidente di oggi riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in ambito urbano e sull’urgenza di potenziare la segnaletica e i controlli nelle zone ad alto passaggio pedonale. Le condizioni dell’uomo investito restano serie ma stabili, in attesa di ulteriori accertamenti clinici. La dinamica dell’incidente sarà chiarita nelle prossime ore grazie ai rilievi e alle immagini di videosorveglianza della zona.

