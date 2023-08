Travolto da un’auto sul marciapiede  

Milano. La corsa disperata al Pronto soccorso e un'operazione chirurgica d'urgenza. Poi la fine delle speranze. Karl Nasr, 18enne libanese investito a Milano mentre passeggiava sul marciapiede insieme ai genitori, non ce l'ha fatta ed è morto all'ospedale Niguarda. Il ragazzo era stato travolto intorno alle 13.30 in viale Umbria da un'Audi, venendo spinto e schiacciato contro a un palo. Subito prima, quella stessa auto si era scontrata con una Renault che aveva appena svoltato a sinistra, attraversando la corsia centrale che divide i due sensi di marcia su un tratto di strada in cui vi è l'obbligo di proseguire diritto. La Procura di Milano aprirà presto un fascicolo per omicidio stradale ed è possibile che i conducenti delle due macchine saranno iscritti nel registro degli indagati come atto garantito, in attesa che le precise responsabilità vengano stabilite. Il pm di turno Antonio Cristillo disporrà l'autopsia sul corpo del giovane nei prossimi giorni e successivamente verranno analizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le testimonianze di chi ha assistito alla scena, poi, potrebbero essere fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica del tragico episodio.

La Renault proveniva da piazzale Lodi e stava procedendo lungo viale Umbria. All'altezza dell'incrocio con via Colletta, la donna alla guida dell'auto avrebbe deciso di attraversare la corsia preferenziale, invadendo il senso di marcia opposto a quello da cui proveniva. Un tipo di manovra che, in quello specifico tratto di strada, è vietata. L'uomo alla guida dell'Audi nera, che viaggiava in direzione contraria, non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. La macchina è finita sul marciapiede e ha centrato in pieno il 18enne: in attesa del verde per attraversare la strada è rimasto incastrato tra il muso della macchina e il palo di un semaforo. La tragedia è avvenuta davanti ai genitori che hanno accusato un malore e sono stati trasportati in ospedale.

