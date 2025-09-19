Travolto da un’auto, 73enne in ospedale 

Travolto da un’auto mentre attraversava la strada, un pensionato di 73 anni, Antonio Usai, è stato è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico. Le sue condizioni, inizialmente considerate gravi, si sono fortunatamente rivelate meno preoccupanti dopo i primi accertamenti clinici. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu, con una prognosi di trenta giorni per contusioni alla testa e in altre parti del corpo.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino in via Brigata Sassari, a poca distanza dall’incrocio con via Milano. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Usai stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato investito da un’auto pare condotta da una donna, cadendo sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati da altri automobilisti e passanti.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che, dopo le prime cure, ha trasferito l’uomo al Brotzu per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le condizioni del pensionato sono risultate meno gravi del previsto, tanto che i medici hanno confermato una prognosi di trenta giorni, con il ricovero nel reparto di Neurochirurgia.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Cagliari. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Raccolte anche alcune testimonianze che potrebbero risultare utili alle indagini.

