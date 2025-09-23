Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino 

Aveva appena preso il monopattino elettrico, ancora da chiarire se fosse stato acquistato di seconda mano o lo avesse preso in prestito da qualcuno, e probabilmente non aveva ben chiaro il funzionamento del mezzo. La tragedia è avvenuta ieri sera verso le 19 a Cagliari: un diciottenne ucraino, Kiril Kachalaba, residente a Selargius, è uscito da via Castelli svoltando a sinistra in via Is Maglias proprio nel momento in cui arrivava, diretta verso viale Merello, un’auto con a bordo una famiglia di turisti tedeschi. L’impatto è stato terribile: il ragazzino indossava il casco ma ha riportato gravissimi traumi. Soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato in ospedale al Brotzu: i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo dopo un po’ il suo cuore ha smesso di battere. Su quanto accaduto sono in corso tutti gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il racconto

Sul marciapiede, mentre i poliziotti della Municipale sono impegnati nei rilievi, ci sono anche due amici della vittima. Anche loro ucraini e anche loro con un monopattino utilizzato per gli spostamenti. Uno non parla italiano, l’altro si riesce a far capire. «Aveva preso il monopattino da pochissimo. Non so cosa sia accaduto di preciso. Purtroppo forse non conosceva bene nemmeno la strada. È stato preso da un’auto appena uscito dall’incrocio perché forse non sapeva ancora come frenare. Indossava il casco ma quando l’hanno portato via sembrava essere molto grave». I due ragazzi osservano il mezzo elettrico danneggiato dall’altra parte della strada. Scuotono la testa più volte. «Speriamo che si salvi», dice ancora il giovane con una felpa bianca mentre l’amico in piedi non riesce più ad aggiungere nulla. Poi, dopo nemmeno un’ora, arriva la devastante notizia della morte del giovane. «Era arrivato tre anni fa in Sardegna dall’Ucraina e viveva a Selargius», dice ancora con un filo di voce l’amico.

Sotto choc

In via Castelli intanto gli agenti raccolgono le varie testimonianze. In particolare quella del conducente della vettura, J. A. B., 66 anni, un tedesco che nell’Isola sta trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. Spiega, aiutato nella traduzione da un’altra persona, di aver visto all’ultimo istante il monopattino, proveniente proprio da via Castelli. Non ha fatto in tempo a frenare. L’impatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura. «Ho sentito un rumore forte davanti», racconta il conducente ai poliziotti. Come se il monopattino elettrico fosse sbucato quasi dal nulla e senza fermarsi. I rilievi vanno avanti mentre il sole tramonta. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Pierpaolo Marullo, impegnati nelle misurazioni, sono in costante contatto con il personale dell’ospedale Brotzu per avere aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo. «Era messo male, molto male», dicono alcuni soccorritori ancora presenti sul posto. Purtroppo i timori diventano tragica realtà verso le 20 quando viene dichiarata la morte del diciottenne.

L’emergenza

Purtroppo gli sforzi dei soccorritori, intervenuti subito, non sono serviti. Due le ambulanze del 118 arrivate sul luogo dell’incidente. Le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente molto serie, avendo riportato dei traumi alla testa e al resto del corpo. Nonostante il casco, purtroppo le lesioni sono state gravissime. E i medici del Brotzu si sono dovuti arrendere dopo aver fatto il possibile per salvare la vita a un ragazzo che aveva fatto di Cagliari la sua nuova patria.

