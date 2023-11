Travolto da un furgone sulle strisce pedonali: ottantenne in ospedale 

Travolto all'alba di ieri da un furgone in viale Colombo, un pensionato è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico di Monserrato dove è stato ricoverato per accertamenti. Non corre per fortuna pericolo di vita. L’uomo, Aldo Falqui, 80 anni, è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, finendo a terra dopo un volo di alcuni metri.

Il conducente del mezzo si è subito fermato, assieme ad altri automobilisti, prestando al pensionato i primi soccorsi e lanciando l’allarme al 118. In viale Colombo è subito arrivata una ambulanza del 118 che ha immediatamente accompagnato il ferito in ospedale dove si trova ora ricoverato.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che sotto le direttive del capitano Ignazio Cabras, hanno effettuato i rilievi di legge, sentendo anche il conducente del furgone. Si è cercato ovviamente di ricostruire la dinamica dell’incidente: sulla strada si sono create lunghe code con pesanti disagi anche se tanti automobilisti hanno superato l’ostacolo deviando su strade laterali. I carabinieri avrebbero raccolto anche qualche testimonianza, ma in merito alla dinamica viene al momento mantenuto un comprensibile riserbo. Una volta in ospedale Aldo Falqui è stato sottoposto a diversi accertamenti clinici e non correrebbe alcun pericolo di vita.

