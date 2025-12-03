Travolto da un camion: muore 75enne 

Un uomo di 75 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Venezia. Giampiero Frau, pensionato di Iglesias, è stato investito da un camion in manovra poco prima delle tredici: per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi sul posto e il volo a bordo dell’elicottero del 118 che lo ha portato fino all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il 75enne è morto qualche ora dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa delle profonde ferite causate dall’impatto con il mezzo.

La dinamica

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Venezia, una strada centrale a abbastanza trafficata, a poca distanza dall’incrocio con via Genova. Giampiero Frau era in compagnia della moglie e insieme stavano attraversando la strada – resta da chiarire se si trovassero sulle strisce pedonali oppure no – quando l’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un camion che era in fase di manovra. Al suo fianco la moglie che è riuscita a schivare il mezzo e a dare immediatamente l’allarme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma il personale medico, considerata la situazione, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è arrivato in pochi minuti. Giampiero Frau, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato così trasportato fino all’ospedale cagliaritano dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari per valutare le sue condizioni: l’impatto aveva procurato fratture multiple e un forte trauma cranico. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi e nella serata di ieri è stato dichiarato il decesso.

Le indagini

Per fare chiarezza sull’accaduto ora saranno determinanti i rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia municipale di Iglesias che sono intervenuti sul posto e hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Da chiarire la posizione dell’autista che era alla guida del camion. In via Venezia ieri, mentre in tanti si fermavano per capire cosa fosse accaduto, sono arrivati in pochi minuti anche i vigli del fuoco del distaccamento locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA