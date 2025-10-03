Travolto con l’auto e picchiato Dal carcere Battista Manis si difende: «Io sono innocente» 

Provato ma sereno. E soprattutto «innocente». Così ripete Battista Manis, in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte del compaesano Claudio Manca. Una vicenda già piuttosto definita per la Procura, ma che presenta ancora numerosi aspetti da chiarire. E intanto le prime risposte potrebbero arrivare già oggi dall’autopsia.

In cella

L’imprenditore 52enne, in cella da martedì, ieri ha incontrato gli avvocati Antonio Pinna Spada e Cristina Morrone (arrivata da Milano in sostituzione dell’altro legale di fiducia Ivano Chiesa). «Ci è apparso un po’ provato per tutta la vicenda ma è più sereno rispetto ai giorni scorsi» hanno commentato i legali all’uscita del carcere di Massama. «Manis si dichiara innocente» aggiungono. Ci sarebbero elementi che non tornano nella circostanza del ritrovamento del corpo di Manca nel canale della circonvallazione. «Sostiene di non essere mai stato sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere» spiegano.

L’inchiesta

La linea della Procura va in direzione opposta. L’ipotesi, sostenuta dal pm Marco De Crescenzo, è che Battista Manis abbia deliberatamente investito il 49enne, ritenendolo responsabile dell’attentato incendiario alla sua villa. Dopo averlo travolto, sarebbe sceso dall’auto e lo avrebbe colpito per lasciarlo nel canale. Una ricostruzione a cui gli inquirenti sono arrivati dopo aver raccolto vari elementi, sequestrato una Golf grigia e aver visionato i filmati della videosorveglianza. In particolare le telecamere di un autolavaggio avrebbero immortalato il titolare delle tabaccherie mentre ripuliva l’auto nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Manca.

I video

Ad aver dato un deciso input alle indagini sono stati anche i video che Manis aveva pubblicato sui social all’indomani dell’attentato di domenica 21 settembre. Nelle clip accusava Claudio Manca (citandolo con il nomignolo con cui è conosciuto in paese) di aver appiccato il fuoco alla casa. Un’intimidazione che, stando ai racconti dei video di Manis, sarebbe stata commissionata da una famiglia terralbese per 10mila euro. Inoltre sempre in un filmato rimbalzato sui vari social, l’imprenditore aveva annunciato di essersi tolto il braccialetto elettronico, disposto dal giudice per un’altra burrascosa vicenda che lo vedeva contrapposto al rivale che, secondo il 52enne, sarebbe il mandante del rogo. Tanti tasselli, messi insieme dagli inquirenti, hanno portato la Procura a chiedere l’arresto, convalidato due giorni fa dalla gip Federica Fulgheri.

Gli esami

Oggi alle 9.30 al Brotzu di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis effettuerà l’autopsia sul corpo di Claudio Manca. I difensori hanno nominato come proprio consulente l’anatomopatologo Danilo Fois; i genitori e la sorella della vittima, assistiti dall’avvocato Fabio Costa, hanno incaricato come perito il medico legale di Olbia Domenico Nuvoli. Nella tarda serata di ieri su Manca sono stati eseguiti un esame preliminare e la tac.

