Travolti dai cori del mondo: oggi c’è Cantigos in Carrela 

Alle 15 zippolata in piazza Monsignor Sanna, da qui parte la kermesse canora itinerante nei suggestivi rioni, bighinados, del caratteristico centro storico lussurgese che si presterà ad accogliere tanti cultori e gli amanti della musica di tradizione orale, a Cuncordu e a Tenore, assaggiando la genuina ospitalità delle cantine lussurgesi, con vino e dolci tipici. Il canto riecheggerà nei rioni de su Marcadu, Sas Contzas, Santa Lughia, Sa Rocca e Santu ‘Anne, cantori e spettatori a stretto contatto, per una esperienza unica e coinvolgente.

Una scommessa vinta per 25 anni, che saranno festeggiati stasera con una edizione speciale che trascinerà il pubblico tra emozioni uniche lungo quelle strade strette. Quando i cori iniziano ad intonare le prime note, in quelle viuzze di acciottolato, lo spettacolo diventa meraviglia e rimbomba fino a raggiungere gli angoli più remoti di ogni animo. I padroni di casa de su Cuncordu Lussurzesu e l’associazione Aidos, avranno accanto i compagni di viaggio di Cantigos: coro di Florinas, Renato Loria di Muros e Gavino Gabriel di Tempio. Gli ospiti sardi il Tenore Santu Padre di Bortigali, Tenore Antoni Milia di Orosei, coro di Nuoro. Poi gli ospiti internazionali il coro “Canta se Gausas” dei Pirenei francesi, originario della regione di Bigorre, nei Pirenei guasconi, custode delle polifonie ancestrali di tradizione orale delle montagne di Bigorre e Béarn. La serata sarà impreziosita dal gruppo folk Santa Maria Mercede di Norbello e dal fisarmonicista lussurgese Matteo Scano.

Le voci arcaiche, i cori tradizionali del mondo e l’antico acciottolato delle carrelas lussurgesi. Correva l’anno 1998: nasceva il motore di ricerca Google, la società mondiale si proiettava verso il Terzo millennio, e a Santu Lussurgiu risuonava per la prima volta Cantigos in Carrela. Da quel fatidico 21 febbraio sono trascorsi 25 anni, un quarto di secolo insieme con Cantigos, la kermesse canora itinerante che carica di note il caratteristico acciottolato delle carrelas lussurgesi: i canti della tradizione sarda e del mondo, con la gente a stretto contatto. In questi 5 lustri tanti cori e gruppi folk hanno calpestato le antiche pietre basaltiche, attraversato le caratteristiche bovedas, portando il canto tradizionale sardo nel consesso mondiale della world music. Il suggestivo corteo canoro aperto, come da tradizione, da due asinelli con in groppa le botti di vino distribuito gratuitamente a tutti.

L'evento

Il programma

Il convegno

Ieri sera, intanto, una gustosa anteprima con il convegno musicale Populos et Cuncordos alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli dove si sono esibiti il coro francese Canta se Gausas e su Cuncordu Lussurzesu, per onorare la concordia dei popoli. Sarà un modo per ricordare i 25 anni passati. Qual primo anno che segnò un successo di critica e di pubblico: l’idea del canto itinerante con cantori e uditorio a stretto contatto era stata da subito vincente. Canti che hanno fortemente emozionato il pubblico e Cantigos è cresciuto, ogni anno ha arricchito l’evento canoro aggiungendo un piccolo tassello di innovazione nella tradizione, proiettandosi oltre i confini isolani per ospitare canti e balli del repertorio etnico e folk del mondo. I primi ospiti internazionali nel 2000 il Coro Polyphonies Corses e il Coro Voce di Castagniccia della Corsica, un gemellaggio con l’Isola vicina che ancora è ben saldo. Gli immarcescibili scozzesi The 52nd lowland Regiment Pipes and Drums di Glasgow, con il caratteristico kilt, nel 2003 e nel 2007 hanno sfidato l’inverno montiferrino, esibendo orgogliosamente l’ipnotico suono delle Cornamuse. Nel 2011 è stata la volta di Albanian Iso-Polyphony Choir dell’Albania, dichiarato patrimonio intangibile della cultura mondiale dall’Unesco. Nel 2012 i portoghesi del coro “Os Ceifeiros de Cuba”, canto Alentejano, patrimonio dell’Unesco. Oggi è ancora Cantigos.

