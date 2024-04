Travolti all’uscita dalla discoteca: gravi due ragazzi 

Un sabato notte di divertimento e spensieratezza fra amici. Ma proprio all’uscita dalla discoteca la serata ha rischiato di finire malissimo: due ragazzi sono stati travolti da un’auto nelle vicinanze del Why Not alla periferia di Marrubiu. Subito soccorsi, i giovani sono stati ricoverati in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente di ieri ripropone ancora una volta i pericoli sulle strade dell’Oristanese.

L’impatto

Erano circa le 4 di domenica mattina quando si è verificato l’incidente. I due ragazzi, poco più che ventenni, erano appena usciti dal locale, uno dei più gettonati della zona. Improvvisamente sulla strada Statale 126 una Wolkswagen Golf, per cause che devono ancora essere chiarite, ha investito i due giovani appena usciti dalla discoteca. L’urto è stato piuttosto violento, i due sono rimasti a terra e immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate tre ambulanze del 118 della Flema e della Sea, gli operatori hanno prestato le prime cure ai giovani che, una volta stabilizzati, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano in codice rosso. Dai primi riscontri sembra che nessuno corra pericolo di vita, entrambi hanno riportato un trauma cranico e varie fratture. Ferito più lievemente anche il conducente dell’auto, ma per precauzione anche lui è stato visitato dal personale medico. Sulla Statale 126 sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

I rischi

L’episodio di ieri è avvenuto in una strada particolarmente pericolosa che già in passato è stata teatro di altri gravi scontri. Poco illuminata, con segnaletica non sempre sufficiente si conferma un tratto molto insidioso così come numerose strade dell’Oristanese. Dalla Statale 292 alle Provinciali del Terralbese i rischi sono stati ripetutamente segnalati dalle amministrazioni comunali. Nelle ultime settimane inoltre si sono registrati due incidenti mortali sulla Statale 131 all’altezza dello svincolo per Mogoro.

