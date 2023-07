Travolte due donne in via Don Macchioni 

Due donne sono state investite ieri mattina, poco dopo le 11, da un’auto che percorreva via Don Macchioni, la strada che costeggia Piazza Giovanni XXIII. I due pedoni stavano attraversando quando l’utilitaria li ha urtati, facendoli finire a terra. Immediati i soccorsi con due ambulanze che hanno trasportato le ferite al pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico di Monserrato per gli accertamenti. Le loro condizioni non sono apparse preoccupanti, tanto che i sanitari hanno applicato un codice giallo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Sezione antinfortunistica della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi ed evitato che vi fossero problemi di sicurezza per gli altri pedoni, in un momento nel quale la piazza è molto frequentata per via delle funzioni religiose domenicali e per la presenza di molti ragazzi. Le condizioni delle due donne ferite non destano preoccupazioni.

