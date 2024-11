Travolte da un’auto, mamma e figlia soccorse in elicottero 

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri ad Arzachena, un automobilista che stava attraversando il centralissimo viale Costa Smeralda ha travolto una donna che si trovava sulle strisce pedonali insieme alla figlia di nove anni.

L’uomo si è fermato immediatamente e ha prestato i primi soccorsi. Ad avere la peggio è stata la donna colpita dall’auto. La bambina è caduta, ma non è finita nella traiettoria dell’utilitaria. Sul posto è arrivato il personale del 118 e gli agenti della Polizia locale di Arzachena. Mamma e figlia sono state trasferite in elicottero a Olbia, nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Precauzionalmente i medici hanno disposto alcuni esami, ma le condizioni delle donna e della bambina non sono gravi. L’auto che le ha travolte stava procedendo a velocità moderata, questo ha evitato il peggio.

E sempre ieri, dopo le 17, si è verificato un frontale che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Due auto sono finite una contro l’altra, forse durante un sorpasso, nella circonvallazione di Arzachena. Una delle auto è finita contro un guard rail che si conficcato le parabrezza, per effettuare le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare la barriera metallica. Una persona è stata trasferita a Olbia con un politrauma. Sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Stradale.

