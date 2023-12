Travolta sulle strisce, grave una pensionata 

Maria Beatrice Onnis, 73 anni, residente ad Arbus, è ricoverata nell’ospedale civile Nostra Signora Bonaria di San Gavino dopo essere stata travolta da un furgone a Sanluri, in prossimità delle strisce pedonali di via Bologna, vicino al Poliambulatorio dell’Azienda sanitaria del Medio Campidano. La donna, insegnante in pensione, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sarebbero da valutare per la gravità dei traumi riportati e i carabinieri della Compagnia di Sanluri stanno valutando una possibile denuncia per lesioni personali stradali

L’incidente si è verificato martedì a mezzogiorno. A investire la donna è stato un Renault Koleos condotto da un cinquantenne di Sanluri, Roberto Deidda, che – a quanto sembra abbagliato dal sole – non è riuscito ad evitare l’impatto. Dopo l’impatto Maria Beatrice Onnis è rimasta stesa sull’asfalto fino all’intervento di un’ambulanza del 118: l’équipe, dopo i primi soccorsi, l’ha trasporta al pronto soccorso di San Gavino, dove i medici del Nostra Signora di Bonaria hanno verificato la presenza di fratture e disposto il ricovero nel reparto di ortopedia.

Per ricostruire la dinamica sono intervenuti in via Bologna i carabinieri della Stazione di Sanluri e gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Roberto Gallus. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA