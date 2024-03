Travolta sulle strisce: grave una 42enne 

Investita in via Peretti nello stesso punto in cui, due mesi fa, era stato travolto e ucciso lo studente quindicenne Guan Xuanming. Ieri pomeriggio Giorgia Paravagna, 42 anni di Mulinu Becciu, è stata colpita in pieno da un’Audi mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: ora è ricoverata in rianimazione al Brotzu, in prognosi riservata. Come per l’incidente di gennaio, costato la vita al ragazzo cinese da tempo residente a Pirri, potrebbe aver influito la poca visibilità per la presenza dell’aiuola (nonostante sia stata in parte tagliata dopo quanto successo a gennaio) nello spartitraffico centrale tra le due carreggiate poco prima della rotonda sotto il cavalcavia dell’asse mediano. Saranno i rilievi effettuati dalla Polizia Locale a ricostruire con precisione l’incidente e valutare tutti gli aspetti. Resta la certezza della pericolosità di questa strada: le auto corrono molto e l’aiuola non permette di vedere se qualcuno sta per attraversare. Tante le proteste che hanno portato il Comune a decidere di realizzare due attraversamenti pedonali rialzati. I lavori inizieranno tra due settimane.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto di pomeriggio. Secondo i primi accertamenti dei poliziotti della sezione infortunistica della Municipale, la donna stava raggiungendo la fermata del pullman, attraversando dal lato del McDonald’s verso la parte opposta. Ha superato l’aiuola e dopo pochi passi è stata investita da un’auto, un’Audi Q3. L’impatto è stato tremendo. Il conducente, un 32enne, si è fermato subito, dando l’allarme. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 e il trasferimento, d’urgenza, nel vicino ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. Dal pronto soccorso è stata poi trasferita in rianimazione: ha diverse fratture e per questo viene tenuta in coma farmacologico, con la prognosi ovviamente riservata. Familiari e i tanti amici ora pregano per lei.

Il punto

Inevitabile ritornare indietro nel tempo con quanto accaduto lo scorso 8 gennaio. Proprio nello stesso punto è stato investito Guan Xuanming, studente dell’istituto superiore Azuni, indirizzo enogastronomico, nella sede di via Monte Acuto: il ragazzo è morto sul colpo. Anche in questo caso c’è da valutare la velocità dell’auto e se possa aver influito la presenza dell’aiuola nello spartitraffico centrale, nonostante sia stata in parte eliminata per permettere agli automobilisti di vedere se c’è qualcuno che attraversa. Inoltre l’impatto, dai primi accertamenti, sarebbe avvenuto nella corsia più vicina al marciapiede, dunque non in corrispondenza di quella accanto all’aiuola. Gli agenti della Polizia Locale hanno ascoltato alcuni testimoni e sentito il conducente dell’Audi.

