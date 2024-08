Travolta sulle strisce, donna ricoverata in ospedale 

Ennesimo investimento in città, per fortuna senza conseguenze tragiche. Stavolta è successo in via Brigata Sassari dove una donna di 55 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

La malcapitata, caduta rovinosamente sull’asfalto, è stata subito soccorsa dall’investitore e da alcuni automobilisti e poi dai medici del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi di legge. Il traffico subito dopo ha ripreso a scorrere regolarmente.

Per questi giorni il comandante della Polizia locale, il maggiore Antonello Angioni, ha disposto una serie di servizi soprattutto sulle strade di maggior traffico destinato a intensificarsi sotto Ferragosto in particolar modo lungo le arterie verso le seconde case al mare dal Poetto sino a Flumini, territorio di competenza.Una presenza importante sul territorio assieme a quella assicurata dai carabinieri della stazione e del Nucleo radiomobile e degli agenti del Commissariato soprattutto per il rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità. Se necessario, non mancheranno neppure gli alcol test. I controlli saranno ovviamente assicurati anche nell’area urbana.

