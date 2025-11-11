VaiOnline
Via Brigata Sassari.
11 novembre 2025 alle 01:37

Travolta sulle strisce dal bus 

Una 57enne ricoverata in codice giallo, il traffico è andato in tilt 

Salgono a 34 i pedoni investiti in questo 2025.L’ultimo incidente è di ieri mattina: una donna di 57 anni è stata investita da un bus del Ctm mentre attraversava all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Cagliari. Le indagini della Polizia locale dovranno appurare se la donna stessa attraversando sulle strisce al semaforo verde.Sul posto sono arrivati i soccorsi e la 57enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità. Non è masi stata in pericolo di vita ma ha riportato gravi traumi.

La dinamica

Nello stesso incrocio, dove il semaforo scatta al verde sia per i pedoni che per le auto, soltanto qualche settimana era stato investito da un’auto un anziano portato poi all’ospedale in codice rosso e ancora in recupero. L’incidente è successo intorno alle 9 e ha mandato il traffico nel caos. In una nota il Ctm ha precisato che «un autobus della linea QS ha urtato un pedone. La persona è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto».

Gli incidenti ai danni dei pedoni sono in crescita rispetto al 2024 quando si erano fermati a 25, e ancora di più rispetto ai 19 del 2023. Così adesso anche il Comune cerca di correre ai ripari. «È necessario fare subito qualcosa», assicura il sindaco Graziano Milia, «partendo proprio dall’incrocio dove ieri si è verificato l’ennesimo incidente. Ci confronteremo con la società che gestisce i semafori per istituire un turno di attraversamento pedonale esclusivo, ossia rosso per le auto e verde per i pedoni che avranno anche la possibilità di attraversare obliquamente». Detto questo, «gli interventi ai danni dei pedoni sono aumentati in tutta Italia: ogni giorno se ne verificano tantissimi, di cui 3-4 mortali. Questo soprattutto per la disattenzione degli automobilisti, che non si fermano, parlano al telefono e così via. Adesso valuteremo di cambiare le fasi con verde esclusivo anche in altri punti pericolosi». Tra questi, reclamano i cittadini, i semafori in viale Colombo agli incroci con via Nenni e via Garibaldi. Perché spostarsi a piedi sta diventando un rischio sempre più grande.

La testimonianza

«Io qualche tempo fa sono stata investita in via Rosas», racconta Nina Sulas 71 anni, «proprio sulle strisce e avevo riportato diverse fratture. Il problema è che non c’è senso di responsabilità, non si fermano per farti passare». Daniela Falchi sottolinea, «la realtà è che si corre troppo e che quando le auto hanno il verde contemporaneo con i pedoni, non si fermano e rischi la vita. Penso all’incrocio tra piazza Santa Maria e via Garibaldi ad esempio che è davvero pericoloso».

Di interventi per la sicurezza dei pedoni ne sono stati fatti tanti, ma sembrano non bastare. A cominciare dalla sistemazione degli attraversamenti pedonali rialzati per proseguire con isole pedonali e percorsi dedicati.

