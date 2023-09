Travolta sulle strisce da un automobilista ubriaco 

Una donna di 44 anni è stata travolta la scorsa notte da un'auto nella via Colombo a Quartu. Soccorsa da automobilisti di passaggio e poi dai sanitari del 118, la ferita è stata accompagnata in codice rosso in ospedale dove è stata ricoverata. Le sue condizioni in nottata sarebbero migliorate. A travolgerla è stata una Mercedes classe A condotta da un pensionato di 78 anni risultato positivo all’alcol test. I carabinieri gli hanno ritirato la patente.

Secondo le notizie filtrate, la donna stava attraversando la via Colombo nelle strisce pedonali dove è stata urtata dall’auto e scaraventata sull’asfalto. Immediati i soccorsi come detto prestati dai primi automobilisti di passaggio che hanno chiamato anche i carabinieri e il 118. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile coordinato dal capitano Ignazio Cabras.

