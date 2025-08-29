Travolta sul marciapiede, grave una 42enne 

È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Brotzu la 42enne investita da un’auto ieri mattina, verso le 7,30, mentre si trovava sul marciapiede in via Cettigne a San Benedetto. Le condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del suo mezzo finito, dopo aver urtato una vettura in sosta, sul marciapiede dove si trovava la donna. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Locale, arrivati subito dopo l’incidente, l’uomo sarebbe risultato positivo all’alcoltest. Si è comunque fermato subito dopo l’investimento prestando i primi soccorsi alla donna.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dal personale della Municipale, sotto il coordinamento del comandante Pierpaolo Marullo, la 42enne si trovava sul marciapiede nelle vicinanze della fermata dell’autobus. Una vettura, dopo una sbandata, ha colpito un’auto parcheggiata, dirigendosi proprio sulla donna che non ha potuto far nulla per evitare di essere travolta. L’impatto è stato violento. Chi ha assistito all’incidente ha subito chiamato il 118 per i soccorsi. La 42enne aveva perso i sensi dopo aver battuto la testa. Il personale dell’ambulanza l’ha subito accompagnata al Brotzu con assegnato un codice rosso. I medici hanno mantenuto la prognosi riservata in attesa dei riscontri successivi. Oggi si spera di ricevere notizie positive sulle condizioni di salute.

I rilievi

Chi ha assistito alla fase finale dell’incidente ha riferito che la donna aveva perso i sensi dopo l’impatto con l’auto. Il conducente si è subito interessato alle condizioni della 42enne, seguendo con apprensione le fasi del soccorso. Sono poi arrivate le pattuglie della Polizia Locale e gli agenti hanno avviato i rilievi. Dalla prima ricostruzione, ci sarebbe stata una perdita di controllo della vettura da parte dell’automobilista poi risultato positivo all’alcoltest. Ulteriori accertamenti sono stati disposti per fare completa chiarezza sull’incidente. Il conducente rischia la denuncia e il ritiro della patente.

San Bartolomeo

Sempre ieri mattina, in via San Bartolomeo, c’è stato un altro incidente. Per cause da accertare, una moto e un’auto si sono scontrate. Il conducente del mezzo a due ruote ha avuto la peggio: il 19enne è stato soccorso dal 118 e accompagnato al Brotzu con assegnato un codice giallo. Illese le due turiste tedesche, madre e figlia, che erano sulla vettura. Dai primi riscontri delle forze dell’ordine, l’auto non si sarebbe fermata allo stop. (m. v.)

