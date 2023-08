Travolta mentre attraversa sulle strisce pedonali: donna in ospedale 

Si è sfiorata la tragedia ieri in via Brigata Sassari. Una donna che attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali di fronte alla banca, è stata travolta da un’auto. Sul posto sono arrivate subito le ambulanze e le pattuglie degli agenti della Polizia locale che hanno regolato il traffico.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita.

Nella strada centrale della città, che porta a Quartucciu e alla zona di Is Pontis Paris, attraverso via Segrè, si sono formate subito lunghe code con traffico bloccato soprattutto all’incrocio con via Cagliari.

È l’ennesimo incidente a danno dei pedoni. Spostarsi a piedi in tutte le zone della città sta diventando un rischio enorme: colpa soprattutto di automobilisti distratti, che non rispettano le regole del codice della strada e che non si fermano davanti alle strisce, non danno precedenza, transitano ad alta velocità, spesso usando il cellulare e mandando persino messaggi mentre guidano. La strada a più alto rischio per chi si sposta a piedi continua ad essere viale Colombo specialmente nella zona vicina all’incrocio con via Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA