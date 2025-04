Travolta la Samp Ora l’assalto alla Coppa Italia 

Sampdoria 0

Cagliari 3

Sampdoria (4-3-3) : Krastev; Paganotti (1’ st Ovalle Santos), Malanca, Dimitrov, Nhaga; Rossello (26’ st Giolfo), Patrignani (1’ st Forte), Casalino (1’ st Paratici); Ivkovic (37’ st Thiago Gomes), Ntanda, Bacic. In panchina Scardigno, Cavallaro, Fisher, Diop, Murati, Valenza. Allenatore Lupi.

Cagliari (4-3-3) : Auseklis; Grandu (19’ st Arba), Pintus (13’ st Franke), Collu, Langella; Sulev (13’ st Marini), Liteta (13’ st Marcolini), Malfitano; Simonetta, Achour (36’ st Bolzan), Trepy. In panchina Iliev, Cogoni, Ardau, Tronci, Vinciguerra. Allenatore Pisacane.

Reti : 10’ pt Trepy, 11’ pt Achour, 32’ pt Malfitano.

Arbitro : De Angeli di Milano.

Note : ammoniti Paganotti, Collu, Achour. Recupero 1’ pt e 3’ st.

Al Tre Campanili di Bogliasco il Cagliari Primavera mette il turbo e chiude la gara contro la Sampdoria già al primo tempo, firmando un bel 3-0 che dà la giusta carica alla compagine di Fabio Pisacane sia per quanto riguarda la corsa playoff sia per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro il Milan. Il tanto turnover effettuato dal tecnico isolano ha concesso alla squadra di portare a casa tre punti importantissimi.

Basta poco per sbloccare il match e già al 10' il risultato cambia: buco difensivo blucerchiato e Trepy decide di siglare la prima marcatura. Nemmeno il tempo di terminare i festeggiamenti per il vantaggio che Malfitano, all'11', pesca Achour e il numero 9 lascia partire il tiro, 2-0. Al 14' ancora una conclusione di Achour, Krastev para. Due minuti dopo ecco Trepy, un attento Krastev gli dice no. L'unico squillo doriano arriva al 19' con Nhaga, mandando fuori. Al 23', su suggerimento di Grandu, Achour mette a segno il terzo gol per i rossoblù, ma la sua posizione è di offside e il centro viene annullato. Al 25' ancora azione manovrata dal tandem Trepy-Achour, ma quest'ultimo è poco preciso. Al 32' scambio tra Trepy e Achour, il capitano la gira per Malfitano che appoggia in rete.

Tre punti pesanti

Nella ripresa, con la partita ormai in ghiaccio, il Cagliari rallenta e addormenta un po' il gioco. La Samp non ha la forza di reagire e al termine di 45' piatti e poco emozionati, Pisacane può festeggiare i tre punti assieme ai suoi ragazzi.

