Travolta in mare sul kayak, svolta nelle indagini  

Napoli. Si stringe il cerchio intorno all’imbarcazione che domenica scorsa, nel mare di Napoli, ha investito due giovani che in kayak stavano facendo un’escursione nelle acque di Posillipo causando la morte della 31enne Cristina Frazzica. Grazie alle immagini ricavate dagli inquirenti è stato possibile individuare alcuni natanti di un particolare tipo che al momento dell’impatto si trovavano nella zona della tragedia: la presunta imbarcazione-killer (ripresa dalle telecamere ma in modo non totalmente nitido) figurerebbe tra quelle in fase di recupero. Il passo successivo è ascoltare i proprietari mentre gli investigatori cercano ulteriori prove attraverso l’analisi le celle di telefonia mobile e l’esame di eventuali tracce sugli scafi. Tornando al grave incidente, l’sos è stato lanciato circa una mezz’ora dopo la disgrazia dal natante che ha recuperato il giovane professionista sopravvissuto al grave sinistro marittimo. Il corpo senza vita di Cristina è stato trovato a poca distanza dal luogo dell’impatto. Non si esclude che il natante investitore solcasse il mare a velocità sostenuta e che la prua sollevata abbia ridotto notevolmente la visibilità del guidatore.

