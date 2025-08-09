VaiOnline
Brescia.
10 agosto 2025 alle 00:38

Travolta e uccisa sull’A35: arrestato l’investitore  

BRESCIA. Omicidio stradale, con l'aggravante di essersi messo a guidare sotto l'effetto di droga. È l'accusa nei confronti di un 20enne della provincia di Brescia che la scorsa notte ha travolto e ucciso sulla Brebemi - l'autostrada A35 che collega Brescia, Bergamo e Milano - la coetanea Sofia Galante, 19 anni, che era scesa dall'auto dopo un tamponamento. Il giovane, sottoposto subito dopo l'incidente agli accertamenti tossicologici, è risultato infatti positivo agli stupefacenti: è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'esito delle analisi di conferma disposte dalla Procura di Brescia. E non si esclude che - alla luce di nuove e più approfondite analisi - possano scattare ulteriori provvedimenti nei confronti del giovane automobilista. La tragedia si è consumata poco prima delle 23 di venerdì, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione di Brescia. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, la ragazza viaggiava come passeggera su una vettura che ha tamponato quella che la precedeva. Un incidente non grave se non per le ripercussioni sul traffico. Subito dopo l'urto, però, Sofia Galante ha aperto la portiera ed è scesa in modo repentino dall'abitacolo, ritrovandosi sulla corsia centrale. Proprio nel momento in cui arrivava l'auto guidata dal 20enne arrestato, che - complice il buio e la distanza ridottissima - non ha potuto evitarla.

