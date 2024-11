Travolta e uccisa sul marciapiede davanti alla madre 

Ancora sangue nelle strade isolane. Una vittima in un incidente nel centro abitato di Silanus. Nello scontro tra un furgoncino e un motocarro, avvenuto ieri subito dopo le 9 nella zona di Birdis all’altezza del passaggio a livello ferroviario, è rimasta vittima una donna, Antonietta Ninu, 41enne, madre di due bambini di 14 e 10 anni, impiegata nei lavori socialmente utili.

La tragedia

La donna stava camminando sul marciapiede assieme alla madre, vicino alla strada che costeggia la linea ferroviaria. Antonietta Ninu, che rientrava a casa, è stata improvvisamente travolta da uno dei due mezzi coinvolti nell’incidente. Il furgoncino Doblò, condotto da Antonio Mura, pensionato di 69 anni, si trovava sull’ultimo tratto di via Milano. Da via Lazio che costeggia la strada ferrata stava arrivando invece un motocarro condotto da Giovanni Mastinu, pensionato 77enne. Lo scontro, avvenuto all’altezza del passaggio a livello, è stato inevitabile. Il conducente del motocarro, urtato violentemente, sembrerebbe nella parte posteriore, dal furgoncino Doblò, ha perso il controllo del mezzo, che è carambolato per alcuni metri andando a finire sulla destra della carreggiata, quindi contro il marciapiede, dove si trovava la vittima, colpendola in pieno e uccidendola. Fortunatamente è rimasta illesa invece la mamma di Antonietta Ninu, Franca Urrazza, che ha cercato comunque di soccorrere la figlia in quella fase drammatica. Il fragore dello scontro e le urla della donna sconvolta nel vedere quel tragico incidente in cui era rimasta coinvolta la figlia hanno richiamato sul posto decine di persone. Subito dopo l’echeggiare delle sirene dei mezzi di soccorso.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri, le ambulanze del 118 e immediatamente dopo anche l’elisoccorso, che però è dovuto ripartire nel giro di pochi minuti. I soccorritori, infatti, quando sono giunti sul luogo dell’incidente hanno solo potuto constatare il decesso della giovane donna, che è rimasta esanime, per terra, sull’asfalto. Solo nella tarda mattinata, dopo l’arrivo del magistrato, la salma è stata rimossa e restituita ai familiari. L’esatta dinamica della tragedia, tuttavia, non appare ancora chiara. La ricostruzione ed eventuali responsabilità sono affidate alle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Silanus e della compagnia di Macomer, ai quali spetta anche il compito di ricostruire quanto si è verificato nel luogo della tragedia, nella strada accanto al passaggio a livello ferroviario dell’Arst, teatro di altri drammatici incidenti.

Il dolore

L'intero paese è scosso dalla drammatica sciagura avvenuta nella mattinata di ieri. «Una tragedia che non lascia indifferente nessuno, colpisce duramente l’intero paese - dice commosso il sindaco, Gian Pietro Arca, arrivato subito sul posto assieme a familiari, parenti e amici della vittima -. Antonietta Ninu era un brava persona, occupata nei lavori socialmente utili, per sostenere i due figlioletti ancora in tenera età. Una fatalità», conclude il primo cittadino. «Il paese è in lutto per questa ennesima tragedia». La vittima abitava nelle vicinanze dove è avvenuta la tragedia. Era conosciuta da tutti. Una donna sfortunata e buona, che lascia due figli in tenera età.

