Travolta e uccisa, patteggia l’investitore 

Due anni e dieci mesi di reclusione patteggiati con la sanzione accessoria della revoca della patente. Si è chiuso ieri mattina, davanti al Gup del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, il procedimento penale nei confronti del 32enne Marco Repetto, imputato di omicidio stradale perché accusato di aver investito e ucciso la 41enne Emanuela Mura, il 28 novembre 2021, in una stradina alla periferia di Carloforte.

Il patteggiamento

Alla fine, dopo che la Procura in un primo momento si era opposta al patteggiamento, ieri la pubblica accusa ha dato il via libera all'accordo sulla pena che dovrà scontare il giovane automobilista accusato di aver travolto la donna che stava facendo jogging in una strada poco fuori dalla città. A difendere Marco Repetto, che il giorno della tragedia si era allontanato dal luogo dell’incidente per poi costituirsi diverse ore dopo, c’era l’avvocato Nicolfranco Ghigino, mentre la famiglia della vittima era presente in aula con l’avvocato Francesco Marongiu. I familiari non si sono potuti costituire parte civile perché non è consentito farlo in caso di patteggiamento. L’imputazione sostenuta dal pm Daniele Caria (che aveva ereditato il fascicolo dalla collega Maria Virginia Boi) ha indicato la totale responsabilità dell’imputato nella dinamica del sinistro.

Omicidio stradale

Accusato di omicidio stradale, Repetto dopo la tragedia non si era fermato a prestare soccorso ma si era allontanato per poi costituirsi in caserma dopo alcune ore. Il giovane ha sempre detto di non essersi accorto di averla investita. Nell’udienza di ieri erano presenti i parenti della donna investita e uccisa: oltre al padre Sebastiano Mura, c’erano anche le sorelle Silvia e Giulia ed il fratello Enrico Mura. «Almeno gli hanno ritirato definitivamente la patente», ha commentato un familiare della vittima al termine dell’udienza, «non andrà in carcere, ma almeno non potrà più guidare».